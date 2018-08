Vecsernyés bronzérmes nyújtón

Az utolsó szerdöntő magyar résztvevője a csütörtöki selejtezőből 14,200 ponttal, a második legjobb eredménnyel jutott tovább. Nála csak Epke Zonderland, a hollandok olimpiai, világ- és Európa-bajnoka kapott többet, 14,333-at.

A döntőben Vecsernyés Dávid elegáns és szép, hiba nélküli gyakorlatot mutatott be, amire 14,033 pontot kapott. Ugyanannyit, mint előtte a svájci Taha Serhani, akinél azonban szebben mutatta be programját, így őt megelőzte. Ezzel a második helyen állt, mert az elsőként szereplő másik svájci, Oliver Hegi nagyon magas pontszámmal, 14,700-zal adta meg az alaphangot. Később, hatodikként Zonderland anyagerős, ugyanakkor nem hibátlan gyakorlatot mutatott be, amivel Hegi mögé, de Vecsernyés elé került 14,400 ponttal. A fináléból két brit tornász volt hátra, egyik sem tudott azonban a magyar elé kerülni. Közülük James Hall, akárcsak Serhani, ugyanannyit kapott, mint Vecsernyés, de az elegánsabb kivitelezés utóbbi javára döntött. Vecsernyés a második magyar felnőtt érmes a glasgow-i torna Eb-n. Múlt vasárnap Dévai Boglárka győzött ugrásban.