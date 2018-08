Újabb aranyat szerzett Rasovszky

Esőben, szélben

Az utolsó hajrát a magyar úszó nyitotta meg, és két testhossz előnyre tett szert, a különbséget pedig folyamatosan növelte. Láthatóan ezúttal a célba érkezésnél nem akarta a benyúlásra bízni a döntést. Az utolsó métereken nagyot hajráztak a riválisok, Rasovszky ellenben teljesen elkészült az erejével, az előnye azonban kitartott, és megszerezte második aranyérmét is Glasgow-ban.

Öt kilométerrel a vége előtt még mindig Rasovszky állt az élen, ekkor a legjobbak láthatóan valamivel nagyobb tempóra kapcsoltak. Négy és fél óra elteltével az utolsó körhöz érve is Rasovszky vezette a mezőnyt.

A mezőny helyi idő reggel 9 órakor ugrott a Loch Lomond 16 Celsius fokos vizébe, folyamatos eső és szél is nehezítette a futamot. Tizenkilencen vágtak neki a távnak, amely tíz 2,5 kilométeres körből állt. A verseny háromnegyedéig gyakorlatilag teljesen együtt úszott a mezőny, amelyet a legtöbbször Rasovszky vezetett.

Szinte végig vezetett

"Fogalmam sem volt, mi lesz, gondoltam, most vagy soha. Kicsit elegem volt már ebből a huszonöt kilométerből, s amikor már csak öten voltunk, úgy gondoltam, ez is egy jó eredmény. Elindultam és

Néhány megszakítással szinte végig vezette a mezőnyt, majd nagyjából egy kilométerrel a cél előtt indította meg hajráját, amelynek köszönhetően előnye kitartott a benyúlásig is.

Rasovszky könnyen triplázhatott volna, de 10 kilométeren végül az olimpiai bajnok holland Ferry Weertman négy századdal előbb nyúlt be, s célfotóval diadalmaskodott. "Sikerült túllépnem ezen, hiszen igazából elégedett voltam azzal ez eredménnyel és minden erőmmel a huszonöt kilométerre koncentráltam. Bár nem volt egyszerű, a verseny közben sok problémám volt magammal, leginkább az, hogy

Végül két körrel a vége előtt, amikor már csak öten voltunk, akkor éreztem, hogy beúszom bármi áron."



Rasovszky történelmi sikert ért el, ugyanis ő az első nyílt vízi úszó, aki Európa-bajnokságon mindhárom távon a dobogóra állhatott. Világbajnokságon a németek legendájának, Thomas Lurznak már összejött ez a bravúr.

Edzője, Szokolai László tanítványa küzdeni tudását emelte ki: "Tervezni terveztük, hogy az élvonalban végzünk, végig tudta kontrollálni a pályát, az ellenfeleket és a fájdalmat. Itt sokszor nem az úszótudás dönt, persze ezt kétszer is idézőjelbe téve, hanem az, hogy ki miképpen tolerálja a fájdalmakat, a felmerülő problémákat" – mondta Szokolai. Szerinte egy edző ilyenkor átéli tanítványával a versenyt, így most ő is rendkívül elfáradt.