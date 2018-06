Új labdát használnak a vébén

Az eddig használt, fekete-szürke-fehér színösszeállításút ugyanolyan mintázatú, de vörös-piros színt is tartalmazó labdák váltják fel az oroszországi foci vébén a kieséses szakaszra.

A tervezők a rendező ország zászlajának színeiből merítettek inspirációt, s a piros árnyalattal egyben arra utalnak, hogy a csoportmérkőzéseket követően fokozódik a mérkőzésláz a szurkolókban. A Telstar 18 – az 1970-es, mexikói világbajnokságon használt Telstar megújított változata – után a nyolcaddöntőtől, szombattól a kedden bemutatott Telstar Mechtával játszanak majd a csapatok. A Mechta oroszul álmot és ambíciót jelent. A labdákba beépített chip összeköthető okostelefonnal, és személyre szabott információkat, exkluzív tartalmakat biztosíthat a civil felhasználóknak. A labdára vonatkozó pontos részletek is lehívhatóak belőle, például az is megállapítható, hogy átjutott-e a gólvonalon. A Telstar név a televízió és csillag szavakból akotott angol mozaikszó.