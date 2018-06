Ronaldo szállította az újabb győzelmet, megizzadtak a spanyolok

Ronaldo góljával és Rui Patricio bravúrjaival nyert Portugália

Álomszerűen kezdődött a mérkőzés a portugálok számára, ugyanis egy szögletet követően a marokkói védők éppen a rivális legjobbjáról feledkeztek meg teljesen, Ronaldo öt méterről nem is hibázott. Ezzel megdöntötte Puskás Ferenc Európa-rekordját, a Real Madrid támadója már 85 válogatottbeli gólnál jár. Ronaldo a spanyolok elleni első mérkőzésen háromszor is eredményes volt, akkor érte be az addigi csúcstartó, 84 gólos Puskást.





Ezt követően az Európa-bajnok átadta a területet az észak-afrikai csapatnak, amely veszélyes támadásokat vezetett, de csak kisebb helyzetekig jutott, gólig nem. Sőt, a szünet előtt Guedes megduplázhatta volna a portugálok előnyét, ám a marokkói kapus bravúros reflexmozdulattal hárított.