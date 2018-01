Remek mérkőzésen döntetlent játszott az Arsenal és a Chelsea

A nagy iramú első félidőben mindkét csapat előtt számtalan gólhelyzet adódott: a vendégeknél Álvaro Morata hibázott ziccert, míg Tiémoué Bakayoko lövésénél Petr Cech védett nagyot. A túloldalon Alexis Sánchez közeli próbálkozását úgy védte Thibaut Courtois, hogy a labda végül mindkét oldalsó kapufa érintésével landolt a kezei között.





A szünet után is hol az egyik, hol a másik kapus mutatott be bravúrt, a gólcsendet végül Jack Wilshere törte meg, aki a 63. percben kiszorított helyzetből bombázott a rövid felső sarokba. Négy perccel később Hector Bellerín szabálytalankodott a tizenhatoson belül Eden Hazard-ral szemben, a megítélt büntetőt a belga támadó lőtte be.