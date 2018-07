Nincs már telt ház a vébén

Ha valaki a helyszínen élvezné a focivébé hangulatát, akkor is sokat kell költenie, ha be sem megy a meccsre.

A 11 rendező város hivatalos szurkolói zónájában, ahol kizárólag a vb szponzorainak termékeit lehet megvásárolni, 350 rubelbe, azaz közel 1600 forintba kerül egy négydecis sör, de ugyanennyi egy saslik is. Egy hamburgert és egy pohár italt tartalmazó menüért majdnem 3500 forintnyi rubelt kell fizetni.

A Fan FEsten ajándéktárgyak is beszerezhetők. A hivatalos boltban a kabalafigura, a Zabivaka nevű farkas kisebbik verziója 9000, a nagyobbik 13 500 forint. A hivatalos labda legolcsóbb típusa közel 7000, a jobb minőségű replika ennek duplájába kerül, míg az eredeti játékszer, a Telstar 18 fekete változata, amelyet a csoportkörben használtak 40 000, a piros pedig – amellyel a kieséses szakaszban játszanak – 45 000 forintba kerül. Az apró relikviák sem olcsók, a kabalafigurát ábrázoló hűtőmágnes 2250 forint, a világbajnoki trófea alig négycentis másolatáért 3500 forintnál is többet kérnek el. A pólók széles választékának darabjainak általában 2000, míg a galléros verziónak 3500 rubel az ára, azaz 9000 és közel 16 000 forint. A szurkolói zónákban minden egyes meccsnapon több ezer szurkoló gyűlik össze. Ha nem a házigazdák játszanak, már nincs telt ház, mert a csapatok több mint háromnegyede és a szurkolók serege már hazautazott. Pénteken tízezren verődtek össze a francia-uruguayi (2-0) és a belga-brazil (2-1) negyeddöntőre a moszkvai Veréb-hegyen kialakított Fan Festen. A terület 25 ezer érdeklődőt is befogadhat.