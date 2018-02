Negyedszázada nem volt ilyen hideg olimpia

Egy tanulmány szerint legutóbb a 1994-es lillehammeri játékokon fordult elő, hogy mínusz 11 fokos átlaghőmérséklettel számolnak a szervezők. A Szöultól 180 kilométerre található Phjongcshang a Koreai Köztársaság egyik leghidegebb régiójaként ismert. Télen éjjel mínusz 20 fok alá süllyedhet a hőmérséklet, és nappal is ritkán emelkedik fagypont fölé.

A téli olimpiák történetében az 1980-as Lake Placid-i volt a leghidegebb mínusz 13 fokos átlaghőmérséklettel. Az abszolút rekordot az 1988-as, Calgary játékok tartja, ott mínusz 45 fokot is mértek. A pénteki nyitóünnepségen nagy szélfogókat telepítenek a 35 ezer néző befogadására alkalmas, nyitott Olimpiai Stadion köré, emellett 40 mozgatható gázmelegítő is használatban lesz a lelátókon, és 18 fűtött melegedőt is kialakítanak. A nézők esőkabátot, takarót, téli sapkát, kéz- és lábmelegítőt és párnát kapnak. A várható hideg miatt az új-zélandi és az olasz csapat vezetői fontolgatják, hogy versenyzőiknek azt tanácsolják, a ceremónia idején is inkább maradjanak meleg helyen.