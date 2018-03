Michelisz gyorsan kiismerte új autóját

Michelisz Norbert, a túraautó-világbajnoki (WTCR) sorozat tavalyi ezüstérmese már kétszer tesztelt új autójával, s úgy véli, a Hyundai egy picivel erősebb a mezőny többi kocsijánál. A harmadik tesztelésre szerdán utazik Olaszországba.

"Nagyon erős autó. Egy pilóta számára pedig mindig jó érzés tudni, hogy az autója gyors az egyenesekben és a kanyarokban is" – mondta Michelisz, aki ezúttal egy nagyköveti szerződést írt alá a gyárral. "Egyszerűen vezethető, és három-négy kör után már tempót tudtam menni, aminek nagyon örültem" – mondta Michelisz. A magyar pilóta tavaly találkozott először a Hyundai i30 autójával, és már akkor meggyőzte, amit látott. "Büszke vagyok rá, hogy nemcsak versenyzőként, hanem a márka képviselőjeként is megjelenhetek" – mondta Michelisz. A pilóta szerint az új túraautó-világbajnokság sok újdonsága a szurkolók számára színesebbé teszi majd a WTCR-t. A legnagyobb riválisuknak a Hondát tartja. "Azért a Hyundait egy picivel az egész mezőny előtt érzem" – mondta. A magyar versenyző két év után hagyta ott korábbi istállóját, a Hondát. "Több WTCR-csapattal állunk kapcsolatban, de szívünknek a legkedvesebb mégis a BRC Racing Team, ahol Michelisz Norbert az egyik pilóta" – mondta Kovács Pál, a Hyundai Holding Hungary Ltd. ügyvezető igazgatója. "Norbi a márka arca, nagykövete lesz, így az együttműködésünk rendezvényeken, különböző PR eseményeken folytatódik, de természetesen a legfontosabb állomás a versenypálya lesz" – mondta. A kilenc versenyből álló WTCR-sorozat április 8-án indul Marokkóban, a mogyoródi futamra április 29-én kerül sor.