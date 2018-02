Még nem tudja, hogy folytatja-e vagy sem

A férfi rövidpályás gyorskorcsolyaváltóval olimpiai bajnok Knoch Viktor még nem döntött arról, hogy folytatja-e pályafutását.

"Még nem tudom. Feleségem három év kihagyás után szeretne visszatérni a gyermekünk születését követően. Az biztos, hogy mindketten nem tudunk korcsolyázni, de majd együtt döntünk" - mondta a csütörtökön történelmi diadalt aratott magyar váltó rangidőse, akinek párja Marta Knoch, szintén rövidpályás gyorskorcsolyázó. A pécsi sportoló, aki a 2006-os, torinói játékokon ötödik volt 1500 méteren, már több mint tíz éve tagja a válogatottnak, így nagy rálátása van, milyen hosszú utat tett meg a sportág magyarországi fejlődése. A siker zálogaként két dolgot említett, egyrészt, hogy a korcsolyasport bekerült a kiemelt sportágak közé, ami jelentősen javította a finanszírozást, illetve azt, hogy a Liu fivérek révén két világklasszisa lett a váltónak.

"Vancouver után kicsit leült a dolog. Nagyon kellett egy új impulzus, amit végül Lina hozott Szocsi előtt. Akkor már a legjobb nyolc csapat között voltunk, de a bírók megakadályozták, hogy ott legyünk a játékokon" “Akkor már látszott a fejlődés, de egy év kevés volt a látványos eredményekhez. Egy teljes olimpiai ciklus viszont már elégnek bizonyult".

Saját teljesítményéről azt mondta, hogy az 500 métert elrontotta, ezért csak saját magát okolhatja, illetve szerinte váltóban is az elődöntőben ment jobban, akkor többször is előzött, míg a fináléban inkább pozíciót vesztett a csapat a futásai során. "A döntő előtt éppen arról beszéltünk Sanyival, hogy amikor eddig nyertünk a világkupákon, akkor mindig az élről indult, egyszer sem kellett bravúrt csinálnia. Most jött el a pillanat" - mondta. Burján Csaba egy nappal a világra szóló siker után mondta, hogy rettenetesen nehéz volt a felkészülés számára, a courmayeuri edzőtáborban szinte azon gondolkodott, hogy abbahagyja, de a szöuli megérkezést követően az olimpián is nagyon rossz formában érezte magát.

"Mintha elfelejtettem volna korizni, nagyon cikinek éreztem" - mondta nevetve Burján.