Maradona ingyen lenne újból kapitány

Nyolc évvel menesztése után Diego Maradona jelezte, hogy ingyen is elvállalná a szövetségi kapitányi posztot az argentin labdarúgó-válogatottnál. Az 57 éves világbajnokot erről egy venezuelai tévéműsorban kérdezték. A jelenlegi szakvezető, Jorge Sampaoli szerződése 2022-ig szól.

"Igen, és ingyen is csinálnám, nem kérnék érte semmit" – mondta Maradona, akinek 2010-ben, a vb-negyeddöntőben a németektől elszenvedett 4-0-s vereség után kellett távoznia. Azóta csak két egyesült arab emírségekbeli klubnál dolgozott. "Mindenki azt hiszi, hogy most boldog vagyok, de a szívem szomorú. Rosszul esik, hogy minden, amit felépítettünk, ilyen könnyen összeomlott" – mondta. Az évekig kokainfüggőséggel is küszködő Maradona az oroszországi vébén főként botrányos viselkedésével tűnt ki. A Nigéria elleni csoportmérkőzés után dülöngélve a középső ujjait mutogatta a közönségnek, a találkozó alatt hol sírva fohászkodott, hol aludni látszott, valamint egy saját magát ábrázoló nagy méretű képet mutogatott. Egy másik meccsen a díszpáholyban szivarozott, ezért később elnézést kért és azt mondta, nem tudta, hogy nem szabad dohányozni a stadionokban. Az argentinok a múlt szombati nyolcaddöntőben 4-3-ra kikaptak Franciaországtól Kazanyban.