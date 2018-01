Magyar bronzérem Drezdában

Bácskai Sára Luca bronzérmes lett 1500 méteren a drezdai rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokságon. A magyar versenyző a középmezőnyben helyezkedett, majd a táv kétharmadánál fokozódott a tempó, amikor is a harmadik helyen volt. Ezt a pozíciót próbálta minden erejével védeni, amit sokáig sikerrel is tett, de néhány körrel a vége előtt többen is megelőzték, ráadásul ritmust vesztett, így a hajrára visszaesett az utolsó, hatodik helyre. Közben viszont előtte ketten kicsúsztak, azaz végül negyedikként haladt át a célvonalon. A futam után a holland Suzanne Schultingot kizárta a zsűri, így Bácskai még előbbre lépett. A 19 éves magyar versenyző pályafutása első egyéni érmének örülhetett. Korábban a váltóval volt Eb-ezüst- és -bronzérmes, valamint világbajnoki második.