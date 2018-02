Liu Shaolin ötödik lett 1500 méteren

Ötödik lett és pontot szerzett Liu Shaolin Sándor a gyorskorcsolyázók 1500 méteres versenyében a phjongcshangi téli olimpián. Az elődöntőben az 500 méteren két éve világbajnok magyar versenyző végig próbált az élmezőnyben helyezkedni, többnyire ő vagy a januári Európa-bajnokságon minden távon aranyérmes holland Sjinkie Knegt vezette a mezőnyt. Egy ízben John-Henry Krueger próbált Liu Shaolin elé kerülni, de már az egyenesben összeakadt a két versenyző, a kanyar bejáratánál pedig a belső íven lévő Liu Shaolin kicsúszott. A bírók szabálytalannak látták a Drezdában már magyar színekben versenyző Cole Krueger bátyját, ezért a magyar gyorskorcsolyázót is a fináléba juttatták. Ott a másik két futam továbblépőivel együtt kilencen lesznek. Liu Shaoangnak viszont nem volt szerencséje a bírókkal. A futamban úgy tűnt, hogy a kínai és a holland rivális összezárt előtte, utóbbi például kézzel is próbálta maga mögött tartani. A hátra lévő körökben a minden távon junior-világbajnok magyar sportoló már nem erőlködött. A hosszas videózások után két résztvevőt is kizártak, köztük a 19 éves magyart, aki annyira szívére vette a döntést, hogy a továbbjutók között ment ki, azaz eleinte nem válaszolt az újságírói kérdésekre.