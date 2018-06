Kínkeserves francia győzelem Ausztrália ellen

Nagy lendülettel kezdett a francia válogatott, pár perc alatt többször eljutott ellenfele kapujáig, akadt védeni valója Ryannek. Negyedóra után némileg kijött a szorításból az ausztrál csapat, de veszélyt csak akkor tudott kialakítani, amikor egy szabadrúgás után Tolisso lábáról a saját kapuja bal alsó sarka felé tartott a labda. Lloris azonban gyorsan reagált, nagyot vetődve mentett. A folytatásban is a franciák irányítottak, az ausztrálok viszont ekkor már jobban szűrték a támadásaikat, melyek így többnyire a 16-os környékén értek véget. Griezmann a jobb szélen kezdett, Dembélé a balon, és Mbappé - aki 19 és fél évével a vb-k történetének legfiatalabb francia résztvevője - volt a középcsatár, de a felállás menet közben többször változott, a francia támadók sűrűn váltogatták pozíciójukat. Igaz, ezzel sem tudták nagyon megzavarni az ausztrálokat. Az első félidőben kiegyenlített volt a labdabirtoklás, de többet lőttek kapura a franciák. Az ausztrálok ugyanakkor szervezetten és keményen játszottak a második félidőben is, így nagy erőbedobásra késztették ellenfelüket. A büntetőkből esett gyors gólváltás után Paul Pogba labdája éppen a gólvonal mögé pattant, ezzel a franciák kerültek másodszor is előnybe. A hajrában továbbra is nagy akarással küzdöttek az ausztrálok, de nem voltak elég kombinatívak a támadások szervezésében. Pályára lépett az Mbappéhoz hasonlóan 19 éves, de nála bő két héttel később született Daniel Arzani, az oroszországi világbajnokság legfiatalabb játékosa is - aki múlt szombaton betalált a magyarok elleni felkészülési találkozón -, érdemben azonban nem tudott hozzátenni csapata teljesítményéhez a neki jutott pár percben.