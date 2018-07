Kína kiszáll az európai fociból

Levonulnak a kínai befektetők az európai futballpályákról – írja a Financial Times. Az Aston Villa egy részének eladásáról a lap azt írja: az angol másodosztályában szereplő klub tavaly óta már az ötödik, amelytől kínai tulajdonosai részben vagy teljes egészében megváltak.

Tony Hszia júliusban értékesítette többségi tulajdonát a birminghami klubban. A szurkolók aligha képzelték, hogy a Kínai Kommunista Pártnak beleszólása lesz a 143 éves egyesület sorsának alakulásába. Kínában 2017-ben szigorították a külföldi befektetésekre vonatkozó szabályokat, azóta csökkent vagy megszűnt a kínai tulajdonrész az AC Milanban, az Atlético Madridban, a Slavia Prahában és a Northampton Townban is. A tőkekiáramlás és a sokszor elhamarkodottnak ítélt befektetések miatt aggódó Kínában tavaly augusztusban hoztak új szabályokat a külföldi beruházásokra, és az intézkedés korlátozza a sportklubok, a mozik és az ingatlanok vásárlását. Bankárok szerint ugyan elképzelhető, hogy az ilyen külföldi befektetések zöld jelzést kapjanak, de csak akkor, ha rendkívül ésszerűnek tűnnek. Egyébként a hatóságok erősen helytelenítik őket – írja a Financial Times. A lap szerint további eladásokra lehet számítani. Kínai befektetők több mint 2,5 milliárd dolláros összeget öltek az európai futballba 2014 és 2017 között. A rohamot fokozta, hogy Hszi Csin-ping elnök 2015-ben nagyra szóló terveket jelentett be a kínai foci felemelkedéséről. Peking azonban hamar rájött, hogy a tőkekiáramlás nincs hasznára a kínai futballnak – mondta a China Sports Insider vezetője. A Pinsent Masons ügyvédi iroda sportjogásza szerint a kínai befektetőknek jelentős adósságok is a nyakukba szakadt az Aston Villa és az AC Milan esetében. Li Jong-hong, aki tavaly áprilisban 740 millió euróért vette meg a milánói klubot Silvio Berlusconitól, épp ebben a hónapban vesztette el az irányítást az Elliot Management amerikai alapkezelővel szemben, mert nem tudott visszafizetni egy több mint 300 millió eurós kölcsönt. A Northampton kínai tulajdonosai mindössze kilenc hónap után adták el a klubot az előző tulajdonosoknak a szigorítások miatt. Az Atlético Madrid esete kissé eltérő: a Wanda csoport némi profittal szállt ki és adta el 17 százalékos tulajdonrészét februárban. Mivel 2022-ben Pekingben rendezik a téli olimpiát, a kínai befektetőktől feltehetően azt várják, hogy inkább arra összpontosítsák erőforrásaikat.