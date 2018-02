Kim Dzsong Un a testvérét is elküldi Dél-Koreába

Kim Dzsong Un húga, Kim Jo Dzsong is ott lesz téli olimpiára utazó küldöttségben. Kim Jo Dzsong tagja egypárti diktatúra legfontosabb döntéshozó szervének, a politikai bizottságnak, emellett a Koreai Munkapárt propaganda és agitációs osztályának az igazgatóhelyettese is, ezért felkerült az USA szankciós listájára. A phenjani delegációt Kim Jong Nam, Észak-Korea hivatalos és névleges államfője vezeti, és tagja lesz Ri Szon-kvon, a Korea-közi hivatal vezetője. A küldöttség három napig lesz Dél-Koreában, ahová a Mike Pence amerikai alelnök vezette amerikai delegáció is hivatalos. Pence korábban azt mondta, nem zárja ki, hogy találkozik az észak-koreaiakkal. A phjongcshangi téli olimpia közeledte enyhülést hozott a két Korea kapcsolatába, de Washington és Phenjan viszonyában eddig nincs változás.