Kétgólos hátrányból felállt, de pontokat veszített az MU

Jose Mourinho tanítványai az egész mérkőzésen nagy fölényben játszottak, az első félidőben azonban semmi sem jött be a csapatnak, míg a vendégek kétszer is eredményesek voltak. A fordulás után a csereként beállt Jesse Lingard hozott változást a hazaiak kapu előtti játékában. A 25 éves futballista két gólt is szerzett - másodszor a 91. percben -, ám ez is csak a döntetlenhez volt elég.