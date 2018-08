Hosszú eltiltásra számíthat a lebukott kenyai futó

Több honfitársa után a 800 méteren világbajnoki bronzérmes Kipyegon Bett is fennakadt egy doppingellenőrzésen. A 20 éves Bett versenyzési jogát két hete felfüggesztették, mert a doppingellenőrök nem érték el. Most kiderült, hogy egy korábbi ellenőrzés pozitív eredménnyel zárult, és a mintájában vérdopping nyomaira bukkantak. Ezért négy évre szóló eltiltásra számíthat.

Kenyában évek óta komoly problémát jelent a doppingolás, az elmúlt években több nagy nevű futó bukott meg a vizsgálatokon. Bett már a negyedik kenyai atléta, aki ellen eljárás indult az idén. Asbel Kiprop, a 2008-as olimpia 1500 méteres bajnokának egyik mintájában szintén EPO-t találtak, ahogy a 2017-es athéni maratonon győztes Samuel Kalaleiében is.