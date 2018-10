Fucsovics megsérült, vége a szezonjának

A világranglistán 42. helyezett magyar játékos kedden Benoit Paire-t búcsúztatta az első fordulóban, azonban közösségi oldalán arról számolt be, hogy nem tudja vállalni a szerdai összecsapást a 13. helyen kiemelt olasz Fabio Fognini ellen, akit a múlt héten megvert a bécsi nyolcaddöntőben. "Vége a 2018-as szezonomnak. Nem így szerettem volna befejezni az évet, de az élet közbeszólt" - fogalmazott Fucsovics. Elmondta, a keddi találkozó hajrájában elkezdte érezni ugyanazt a sérülést, amelyet még a nyáron a hallei versenyen szenvedett el a Kohlschreiber elleni mérkőzésen. "Tegnap a meccsen az utolsó pár játékban még az adrenalin és a játék lendülete vitt előre bemelegedett állapotban, de amint lejöttem a pályáról, éreztem, hogy baj van. Tegnap este csináltak ultrahangos és MRI-vizsgálatot is, mindent megtettem, megtettünk azért, hogy pályára tudjak lépni ma" - fejtette ki a 26 esztendős magyar teniszező. "Egész nap kezeltek a fiziósok, fájdalomcsillapítóztuk, sőt még akupunktúrával is próbálkoztunk. Megpróbáltuk a beütést is, de meg kellett hoznunk Attilával azt a fájdalmas, de ebben az esetben egyetlen felelősségteljes döntést, hogy nem lépek ma pályára" - írta Fucsovics. Hozzátette, annyira kellemetlen a fájdalma, hogy esélye sem lenne játszani. Fognini a nyolcaddöntőben a szintén játék nélkül továbbjutó Roger Federerrel találkozik.