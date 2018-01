Észa-Koreai művészek is elutazhatnának az olimpiára

Szöul tárgyalna Phenjan javaslatáról, hogy észak-koreai előadóművészek is utazzanak a phjongcshangi téli olimpiára. A tárgyalásokat Észak-Korea kezdeményezte. A dél-koreai országegyesítési minisztérium szerint Phenjan azt javasolta, hogy négy művészeti vezetőt, köztük egy volt karmestert küld a tárgyalásokra, illetve tagja lesz küldöttségnek Hion Szong Vol, a Moranbong Band nevű lányzenekar vezetője, aki állítólag korábban Kim Dzsong Un észak-koreai vezető barátnője volt. Hírek szerint maga Kim alapította a zenekart, amely repertoárjában vegyíti az észak-koreai propagandadalokat a nyugati popzenével. Szöul is négy szakembert küld a tárgyalásokra. Nem kizárt, hogy a tárgyalásokon szó lesz a két ország előadóművészeinek közös fellépéséről az olimpián. Hion részvétele miatt olyan találgatások is lábra kaptak, hogy zenekárának lesz alkalma első ízben fellépni Dél-Koreában. A minisztérium arra kérte Phenjant, mihamarabb válaszoljon javaslatára, hogy tartsanak még egy megbeszélést Észak-Korea olimpiai részvételéről. A két Korea eddig abban állapodott meg, hogy Phenjan a sportolók mellett magas rangú tisztségviselőket, szurkolókat, előadóművészeket, bemutatót tartó harcművészeket és újságírókat is küld a téli olimpiára. Szöul azt is javasolta, hogy közös női hokiválogatottal induljanak az olimpián.