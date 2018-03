Éremért hajt a dél-koreai paralimpián

Jung Seung-hwan para jégkorongozó Korea jégkorong válogatottjának alapembere, de legtöbben csak „Messinek” vagy „Rakéta embernek” hívják. Ezek a becenevek is jól mutatják, hogy egy erős felépítésű, gyors játékosról van szó. Jung nagy álma, hogy érmet szerezzen Phjongcsngban. A szánkója tele van karcolásokkal, de ez mind szükséges a kitűzött cél eléréséhez.



Jung Korea para jégkorong válogatottjának a játékosa. Öt éves korában balesetet szenvedett, és amputálni kellett a bal lábát. 2004-ben kezdett el jégkorongozni, de ez, akkor még csak a hobbija volt. Bentlakásos iskolába járt. Ott tudatosult benne, hogy nem tud minden sportban részt venni, nem tudott az iskolatársaival együtt játszani. A fordulópont az életében az volt, amikor rájött, hogy szeret jégkorongozni. Jelenleg a 2018-as téli paralimpia tiszteletbeli nagykövete – írják a 2018-as Phjongcsangi paralimpia hivatalos weboldalán.

A legnagyobb különbség a para jégkorong és a jégkorong közt, hogy a játékosok szánkóban ülnek. A szánkó két dupla fémpengére van ráillesztve, ezek segítik a szánkó mozgását. A szánkó ülő része elég magasan van ahhoz, hogy passzolgatni tudják a korongot egymás között. Van egy orr része is, az tompítja az ütközéseket és védi a lábukat is. A sisakok az arcukat is védik – a korongok akár 150-160km/h sebességgel is repülhetnek.