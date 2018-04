Alvarez: szennyezett húsban volt a klenbuterol

Nem rendezik meg az egyik legizgalmasabb profi bokszmérkőzés visszavágóját, mert Saul Alvarez doppingügye miatt visszalépett. A mexikói bokszoló két ellenőrzésen is fennakadt, klenbuterol volt a mintáiban. Alvarez nem várta meg a szinte biztos eltiltásról szóló ítéletet, hanem bejelentette, hogy május 5-én nem lép ringbe a WBA, a WBC és az IBF középsúlyú vb-címéért.

"Mindig is tisztán küzdöttem, s úgy is fogok. Be akarom bizonyítani, hogy nem szedtem szándékosan klenbuterolt" – mondta Alvarez, aki szerint a tiltott anyag szennyezett hússal jutott a szervezetébe.

A doppingvizsgálatot elvégző labor vezetője azt mondta, az eltérések mértéke miatt elképzelhető, hogy szennyezett hús okozta a pozitív tesztet. Bár a címvédő Gennagyij Golovkin szerint Alvarez csal, Mexikóban többször előfordult már hasonló probléma: a 2011-es U17-es focivébén több mint száz játékos mintájában találtak klenbuterolt.

Golovkin és Alvarez tavalyi meccse döntetlennel zárult, ezzel Golovkin mindhárom szervezetnél megvédte világbajnoki címét. A 35 éves kazah tizenkilencedszer védte meg a WBA-nál szerzett világbajnoki címét, ötödször az elsőségét az IBF-nél és harmadszor a WBC-nél. A 37 győzelemnél és egy döntetlennél tartó Golovkint már csak egy győzelem választja el az amerikai középsúlyú Bernard Hopkins rekordjától, aki 1995 és 2005 között 20-szor védte meg vb-címét.