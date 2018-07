A moszkvai döntőhöz igazítja a vasárnapot Horvátország

Az államfő kitünteti a focistákat. Zágrábba a környező országokból is tódulnak a szurkolók.

Horvátország a focivébé vasárnapi, moszkvai döntőjére készül. Későbbre halasztják a miséket és előadásokat, bezárnak a múzeumok és több bolt is jelezte, hogy rövidített munkaidőben tart nyitva. Már a múlt héten sok autót díszítettek fel a nemzeti lobogókkal, és magánházakon is sok helyen látni zászlót.

"Rajtunk a világ szeme" – írja a Jutarnji List. A lap szerint tucatnyi charterjárat indul Zágrábból Moszkvába. A rendőrség 4600 útlevelet adott ki sürgősségi eljárásban, köztük Ante Rebic válogatott játékos anyjának is. Akik maradnak, a szomszédos országokból kapnak erősítést: szlovén vasutak azt kérte a horvátoktól, hogy a vasárnap délelőtt Ljubljanából Zágrábba tartó vonathoz csatoljanak plusz vagonokat, mert óriási az érdeklődés a jegyek iránt. A Flixbus szerint a Budapestről Zágrábba induló buszokra már minden jegy elkelt.