24 év után ismét a legjobb nyolc között Svédország

Mindkét együttes nélkülözött játékosokat eltiltás miatt: a svéd válogatottból Sebastian Larsson, míg a svájciból a csapatkapitány Stephan Lichtsteiner és Fabian Schär hiányzott.





A svédek nyomásával és letámadásaival indult a találkozó, ezt tíz perc elteltével svájci mezőnyfölény követte. Félóra múltán Sommer mutatott be nagy védést Berg lövésénél. A lassan csordogáló játék a hajrája kissé magasabb iramúvá vált, mindkét kapunál alakultak ki helyzetek, de a svájci háló előtt Ekdal, a svéd előtt Dzemaili hibázott a befejezésnél, így gól nélkül vonulhattak szünetre a felek.