0-1-ről fordított a Real a Paris Saint-Germaint ellen

Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, első mérkőzések:

Az elmúlt két kiírásban diadalmaskodó Madrid kezdte aktívabban a találkozót, ám a párizsiak is veszélyeztettek néhányszor, s egy kombinatív összjáték végén a vezetést is megszerezték Adrien Rabiot révén. A francia középpályás 2016 áprilisa után talált be újra a BL-ben. A királyi gárda még a szünet előtt egyenlített Cristiano Ronaldo 11-es góljával: a portugál támadó a tavalyi fináléval együtt egymást követő nyolcadik BL-találkozóján talált be. Az ötszörös aranylabdásnak ez volt a századik gólja a Bajnokok Ligájában a Real Madrid színeiben, ő az első, aki elérte ezt az álomhatárt egy klub színeiben.