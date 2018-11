„Volt bennünk eufória” – Friss könyv a rendszerváltásról

A rendszerváltás elnevezéséről komolyabb vita megítélésem szerint csak a rendszerváltás után, azaz az 1990-es évek elején alakult ki. Addig mindenki elég magától értetődően rendszerváltásként emlegette azt, ami zajlott. A Szabad Demokraták Szövetsége A rendszerváltás programja címen adta közre első programját 1989 márciusában. Bár ezzel politikailag és szimbolikusan is lenyúlta az elnevezést, a címadásnak határozott üzenete volt. Akkoriban az állampárt reformberkeiben is még csak modellváltásról beszéltek, vagyis arról, hogy némi demokratikus fazonigazítással, de megmarad az uralkodó párt politikai és ideológiai hegemóniájára épülő rendszer.

Az Osiris kiadó Nemzet és emlékezet című sorozata sorsdöntő magyar történelmi eseményekről szól, a kötetek dokumentumgyűjtemények. A legújabb antológia nem olyan lezárt és a történelmi tudatban valamennyire már rögzült eseményt állít a középpontba, mint például A tatárjárás vagy a Mohács című kötetek. Vagyis már a cím megválasztása is történészi döntést hordoz. Miért lett Rendszerváltás a könyv címe, és milyen más lehetőségek merültek fel? A rendszerváltás elnevezéséről komolyabb vita megítélésem szerint csak a rendszerváltás után, azaz az 1990-es évek elején alakult ki. Addig mindenki elég magától értetődően rendszerváltásként emlegette azt, ami zajlott. A Szabad Demokraták Szövetsége A rendszerváltás programja címen adta közre első programját 1989 márciusában. Bár ezzel politikailag és szimbolikusan is lenyúlta az elnevezést, a címadásnak határozott üzenete volt. Akkoriban az állampárt reformberkeiben is még csak modellváltásról beszéltek, vagyis arról, hogy némi demokratikus fazonigazítással, de megmarad az uralkodó párt politikai és ideológiai hegemóniájára épülő rendszer.

Talán azt sem túlzás állítani, hogy legalábbis a jogállamiság és az alkotmányos berendezkedés megteremtése, a politikai intézményrendszer átalakítása vonatkozásában a liberálisoké volt a legkoherensebb, legkiforrottabb program, ez lett a politikai átalakuláshoz vezető ellenzéki- és nemzeti kerekasztal-tárgyalások sorvezetője, amelyet lényegében minden akkori ellenzéki párt elfogadott, és végül az állampárt is kénytelen volt lenyelni. Így érthető, hogy azok a pártok illetve politikusok, akik később markánsan igyekeztek megkülönböztetni magukat a liberálisoktól, más elnevezések után néztek. Ismert Antall József miniszterelnök korabeli mondása már az új parlamentben, valamikor 1990 nyarán: „Az ember gatyát vált, a rendszert változtatja”. Így kerültek forgalomba a rendszerváltozás, rendszerváltoztatás kifejezések, és egyfajta identitásjelző kóddá is váltak. Kis túlzással, az MDF-est arról lehetett megkülönböztetni az SZDSZ-estől, hogy melyiket használja.

De szerencsémre, 1956-ról ugyanebben a sorozatban már megjelent egy remek könyv Szakolczai Attila szerkesztésében, tehát ez alól mentesültem, és amúgy is szétfeszítette volna a kereteket. De ott van még 1968, a prágai tavasz, a lengyel diákmozgalmak leverése, ami sok korábbi reform-marxistát és baloldalit is radikálisan szembefordított a rendszerrel, akik azután döntő szerepet játszottak az ellenzéki mozgalmak létrehozásában és magában a rendszerváltásban.

A hagyományos „közel-kelet-európai” (Petri György kifejezése ez) antikommunizmus szinte mindenhol erősen autokratikus és nacionalista volt, és egyfajta államegyházi klerikalizmusra épült. Ez a második világháború után idegen és ijesztő volt a Szovjetunióval szemben álló nyugati demokráciákban, amelyek a szovjet terjeszkedés után a legjobban a térség kisállami-sérelmi nacionalizmusainak a föltámadásától tartottak a legjobban, és amint az elmúlt három évtizedben nap mint nap tapasztalható, egyáltalán nem ok nélkül. Az emberi jogi narratíva viszont olyan közös nyelv volt, amely képes volt egy fontos történelmi szakaszban az ellenzék különböző csoportjait összefogni – még a nacionalisták is ezen a nyelven kezdtek beszélni –, átmenetileg elfedni a köztük lévő politikai és kulturális különbségeket, és kompatibilis volt a nyugaton bevett demokratikus-alkotmányos felfogással. Ezért gondoltam, hogy itt érdemes elkezdeni a történetet.