Visszavonul a koncertezéstől Elton John

Sir Elton azt mondta: szeptemberben kezdődő hároméves turnéja az összes földrészt érinti, és utána családjával szeretné tölteni ideje javát. Biztosította azonban rajongóit, hogy a zenének továbbra sem fordít hátat. Reméli, hogy jelennek meg még új albumai, sőt musicaleket is ír. Prioritásai azonban megváltoztak, nem akar teljesen kimaradni gyerekei iskolás éveiből, és fociakadémiára is szeretné vinni őket. "Ez most életem legfontosabb célja" – mondta.

Az Oscar-, Grammy- és Golden Globe-díjas John csaknem ötven évet töltött a színpadon, és több mint 200 millió lemeze fogyott világszerte. A Candle in the Wind című dal, amelyet az 1997-ben autóbalesetben elhunyt Diana hercegnő emlékére írt, 33 millió példányban fogyott. Sir Elton tagadta, hogy egészségi állapota miatt hagyna fel a koncertezéssel. Ősszel kezdődő hároméves turnéja 300 fellépésből áll, "és higgyék el nekem, aki 300 show-t végigcsinál, az nem beteg". A zenész szervezetébe 1999-ben szívritmus-szabályozót ültettek be, tavaly pedig kilenc fellépését le kellett mondania Las Vegasban és Kaliforniában, mert dél-amerikai turnéján közelebbről nem részletezett, orvosai szerint "ritka és potenciálisan halálos" baktériumfertőzést szedett össze. A fertőzés miatt két éjszakát intenzív osztályon is kellett töltenie. 2012-ben is koncerteket kellet törölnie súlyos légzőszervi fertőzés miatt, tavaly azonban 96 koncertje volt. John 2014 karácsonya előtt néhány nappal -–í nem sokkal az azonos neműek házasságát lehetővé tévő brit törvény kihirdetése után – házasodott össze a vele akkor már több mint két évtizede együtt élő partnerével, David Furnish brit-kanadai filmproducerrel. A pár két fiúgyermeket nevel: Zachary 2010-ben, Elijah 2013-ban született, mindketten ugyanattól a béranyától. A visszavonulás nem okoz majd anyagi gondokat. A The Sunday Times minden évben összeállítja a leggazdagabb ezer brit becsült vagyonáról szóló listáját. A tavaly májusban közzétett Rich List Sir Elton 290 millió fontra (több mint 100 milliárd forintre) becsülte, 10 millióval többre, mint egy évvel korábban.