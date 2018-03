Viselheti apja nevét a király unokatestvérének törvénytelen fia

Hugo Klynstra, a holland király unokatestvérének házasságon kívül született, 21 éves fia hivatalosan is felveheti apja nevét és rangját – döntött a holland bíróság. Bár jogosult lett a név és a cím viselésére, a bíróság szerint ez nem jelenti azt, hogy újabb taggal bővült volna a holland király család. Klynstra apja után járó hangzatos nevéhez használhatja a királyi fenség megszólítást is, de nem lehetnek követelései a trónutódláskor.

Klynstra 2015-ben, 18. születésnapja után jelentette be, hogy a hercegi ranggal járó minden nevet és titulust szeretne megkapni, és azt akarja, neve kerüljön be a főnemeseket nyilvántartásába. Ezzel Carlos de Bourbon-Parme herceg nem értett egyet és fellebbezést nyújtott be.

Klynstra 1997-ben született Carlos herceg és gyermekkori szerelme, Brigitte Klynstra kapcsolatából. A herceg elismerte az apaságot, de semmilyen kapcsolatot sem tartott a családdal.