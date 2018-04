Vers- és futómaraton a költészet napján

A költészet napja alkalmából idén is 24 órás Versfolyamot szervez a Békéscsabai Jókai Színház április 10-én és 11-én. A versmondó és versolvasó fesztivál kedden 12 órakor indul, és másnap, április 11-én, József Attila születési évfordulóján délben ér véget. Az eseményt Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere nyitja meg, és másnap Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke zárja le. A verseléshez mások mellett idén is csatlakozott több önkormányzati képviselő, oktatási intézmény, a Színitanház hallgatói, a Békéscsabai Röplabda Sportegyesület tagjai, Rakonczás Szilvia, a Békés Megyei Könyvtár igazgatója, Gnandt János képzőművész, a Békéstáji Művészeti Társaság elnöke, Vantara Gyula országgyűlési képviselő, a város korábbi polgármestere és Elek Tibor, a Gyulai Várszínház igazgatója. A rendezvény egyik díszvendége Takács Bence, az M5 kulturális csatorna egyik műsorvezetője lesz. Idén Nagy László Kossuth-díjas költő halálának 40. évfordulója előtt is tiszteleg a színház. A versmaratonhoz április 10-ig bárki csatlakozhat kedvenc versével. A magyar költészet napját Magyarországon 1964 óta ünneplik.