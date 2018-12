Üresen pangott a szocialista luxus fellegvára

A Vörös tér Kremllel szembeni oldala évszázadok óta kereskedelmi célokat szolgált. A fából készült üzletek azonban többször is leégtek, mert télen az árusok maguk eszkábálta kályhákkal fűtöttek, s az üzletsorok idővel a keleti bazárok hangulatát idézték. A 18. század végétől Európa-szerte egyre több fedett kereskedőutcát létesítettek (a sorban az első, a párizsi Passage du Caire 1798-ban nyílt meg), s Nagy Katalin cárnő is elrendelte egy "kereskedelmi központ" építését Moszkva szívében.

A munkálatokat az olasz származású építész, Oszip Bove fejezte be, miután Napóleon 1812-es oroszországi hadjárata során Moszkva nagy része leégett. (Bove tervezte a Bolsojt, a híres Nagyszínházat is.) A klasszicista homlokzatú épület belülről továbbra is keleti bazárra emlékeztetett az üzletsorok nagy száma, árkádos elhelyezkedése miatt. Az építményt ötven év elteltével balesetveszélyesnek nyilvánították, s 1889-ben új tervpályázatot írtak ki, amelyet Alekszandr Pomerancev nyert meg. Az építkezési munkálatokat 1890 májusában kezdték meg, s az áruház három passzázsa már három és fél év elteltével, 1893. december 2-án megnyitotta kapuit. A mintegy 250 méter hosszú, 88 méter széles, 70 ezer négyzetméter területű épület méretét tekintve nemcsak a cári Oroszországban, hanem egész Európában is egyedülálló volt. A GUM (eredeti nevén Felső Kereskedősorok) a milánói Galleria Vittorio Emmanuele II mintájára épült, de annál másfélszer nagyobb, ráadásul a milánóiban a felső szinteken nincsenek üzletek, és hiányoznak belőle a GUM jellegzetes hídjai is. A háromszintes épület három hatalmas, üvegkupolás, egymással párhuzamos árkádsorból áll, a 16 ezer négyzetméteres, 800 tonna fém felhasználásával készült üvegtetőt az a Vlagyimir Suhov tervezte, akinek nevéhez az első orosz kőolajvezeték és több száz rádiótorony is fűződik. Az épületben már megnyitásakor több száz üzlet üzemelt, amelyekben a legmárkásabb és legdrágább termékeket (selyem, óra, cipő, parfüm stb.) lehetett megvásárolni, s a korban úttörő módon az árakat is feltüntették. A divatos ruhákat a kirakatban próbababákon tették közszemlére, emellett működött itt fodrászat, bank, posta és étterem is. Az árak a felső szinteken voltak alacsonyabbak, a legfelső szinten a kereskedelmi vállalatok képviseletei, az alagsorban a nagykereskedők kaptak helyet. A GUM-ba betérők nemcsak vásárolhattak, hanem pihenhettek és szórakozhattak is, 1895-től rendszeresen szerveztek zenés esteket híres művészek részvételével.