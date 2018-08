Új ifjúsági sportpálya a Ligetben

A 200 méteres futókörrel, távolugró gödörrel és két multifunkciós labdapályával, kültéri eszközökkel, valamint illemhellyel is ellátott sportpálya a Liget Budapest projekt keretében készült el a Városliget táj- és kertépítészeti megújításának első ütemében. A beruházás során a terület növényzetét is teljes körűen rehabilitálták - mondta el a szerdai átadón a Városliget Zrt. vezérigazgatója.

Gyorgyevics Benedek hozzátette: a tervezés során törekedtek arra, hogy az iskolák számára könnyen megközelíthető helyszínen hozzák létre a sportpályákat, melyeken kispályás focihoz, kosárlabdához és kézilabdához is találhatnak majd felfestést a sportolni vágyók, és zárható rekeszekkel ellátott utcabútorok is lesznek majd a terepen, hogy értéktárgyaikat is biztonságos helyen tudhassák játék közben. Mint hangsúlyozta, a sportpálya az idei tanév kezdetétől a környék iskoláit szolgálja, tanítási időn kívül azonban bárki látogathatja, aki testmozgásra vágyik a ligetben. A most átadott ifjúsági sportpálya a liget sportfejlesztései közül még csak az első, a parkfejlesztés további ütemeiben tovább bővülnek a sportolási lehetőségek - közölte a Városliget Zrt. vezetője. Beszámolója szerint a parkrehabilitáció további ütemeiben a Városliget déli, délkeleti része az amatőr sportolók számára számos lehetőséget fog kínálni. Két kilométer hosszú, kivilágított, rekortán borítású futókört alakítanak ki, emellett labdás csapatsportpályák és a szabadtéri edzésre alkalmas fitnesz eszközök kapnak itt helyet 2018 őszére. Kényelmi eszközök is várják majd a látogatókat: öltözők, zuhanyzók és ivókutak segítenek abban, hogy a sportolás valódi élmény és kikapcsolódás legyen - sorolta a vezérigazgató. Gyorgyevics Benedek a Liget Budapest projekt egyéb fejlesztéseiről is szót ejtett: október végén nyílik meg az átfogó rekonstrukción átesett Szépművészeti Múzeum, és ekkortól lesz látogatható az ifjúsági sportpálya mellett újjáépített Vakok kertje is. Az év végére elkészül a Szabolcs utcában az Országos Múzeumi Raktározási és Restaurálási Központ, és befejeződik az Olof Palme Ház rekonstrukciója, épül a Néprajzi Múzeum, a Magyar Zene Háza, egy 800 férőhelyes mélygarázs, és folyamatosan adják majd át a parkrekonstrukció újabb és újabb elemeit: 2019 nyarára például az Olof Palme Ház melletti, új rózsakertet és az Európa legjobbjának tervezett, városligeti nagyjátszóteret - mondta Gyorgyevics Benedek.