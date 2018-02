Új felfedezést jelentettek be a Neander-völgyiekről

A fa mindig is népszerű anyag volt az eszközök és fegyverek elkészítésében, mivel kéznél volt és könnyen formálható. Gyakoriak voltak az egyik végükön lekerekített, a másikon kiélesített, méteres hosszúságú botok, ezeket ásóbotként és fegyverként is használták. Ilyeneket találtak a Közép-Olaszországban lévő Poggetti Vecchi lelőhelyen, ahol már korábban is előkerültek Neander-völgyiekhez köthető tárgyak.

A botok puszpángból, egy különösen kemény fából készültek, és azt is felfedezték, hogy hegyük elszenesedett. Mivel több bot is ugyanúgy szenesedett el, azt feltételezik, hogy szándékosan égették meg, valószínűleg a makacs kérget akarták eltávolítani így róla – olvasható a Phys.org cikkében. A kutatók szerint az eszközöket 170 ezer éve, a középső paleocén korban készítették. Akkor a térségben a Neander-völgyi faj volt a domináns. A botokon vágásokat és barázdákat is találtak, ehhez valószínűleg kőeszközöket használtak. A leletek a legrégebbi bizonyítékai annak, hogy a Neander-völgyiek tüzet használtak. Minden modern vadászó-gyűjtögető csoportban a nők használtak a sokoldalú ásóbotokat. A Poggetti Vecchi lelőhelyen a fa botokat kőeszközök és csontok, erdei őselefántok (Palaeoloxodon antiquus) fosszíliái mellett találták.