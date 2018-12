Ügynökök és szerelmek

Rendületlenül folytatja – a recenzens nagy örömére – John le Carré műveinek kiadását (és újrakiadását) az Agave. És mivel az Agave koncepciózus és következetes, elég ránézni a borítóra, hogy tudjuk: azért jelenik meg most, harminc évvel az első magyar nyelvű kiadás után, a Kettős szerepben, mert sorozat készül belőle. Az egyébként vizuális egységes le Carré-sorozat köteti között azonnal felismerhetők a megfilmesítettek; a kiadó annyira ügyel erre, hogy a mozifilm után Az üldözött új borítóval is megjelent, a Karla-trilógia első kötete – amit addig az Árulás-ként vagy Árulóként olvashattunk – még az eredetire hasonlító címet (Suszter, szabó, baka, kém) is kapott.

A Kettős szerepben több tekintetben is rendhagyó le Carré életművében. Az 1983-ban megjelent regény az első, amelyik nem a hidegháborúval foglalkozik, és az egyetlen, amelyiknek a fő karaktere nő. Le Carré világában a nők szeretők és hű segítők, múzsák és csalfa cédák, inspirálnak és fájdalmat okoznak. De nem főszereplők.