Tovább lehet inni a hercegi esküvő napján

Az idén 34 éves herceg - Károly trónörökös és a néhai Diana hercegnő másodszülött fia, II. Erzsébet királynő unokája - és a 37 éves amerikai színésznő eljegyzését november végén jelentették be. Az esküvő május 19-én lesz Windsorban, a legősibb angliai királyi rezidencián. Amber Rudd brit belügyminiszter vasárnap ismertetett rendeletében közölte, hogy az angliai és a walesi pubok az esküvő napjára virradó éjjel, valamint a ceremónia után is hajnali 1 óráig fogadhatják a vendégeket. Egyes eseti kivételektől eltekintve az Angliában és Walesben működő pubok rendszerint 23 óráig szolgálhatnak fel szeszes italt. Skóciában a helyi kormány hatáskörébe tartozik a pubok nyitva tartásának meghatározása, de a skót kormány egyelőre nem nyilatkozott az esetleges hosszabbítási engedélyről. A brit belügyminiszter vasárnapi rendeletének indoklásában hangsúlyozta: a hercegi esküvő országszerte alkalmat teremt a helyi közösségeknek arra, hogy együtt ünnepeljék "a királyi család és az egész nemzet számára nagy jelentőségű és örömteli eseményt". Amber Rudd szerint a közvélemény is pártolja, hogy hosszabb ideig emelhesse poharát Harry herceg és Meghan Markle tiszteletére "a nemzeti vigalom napján". A pubok népe korántsem első ízben köszöntheti hajnalba nyúló ünnepléssel a királyi család valamely jeles eseményét. A kormány hasonló nyitva tartási engedményről döntött 2011-ben, amikor Harry bátyja, Vilmos herceg, a brit trón majdani várományosa és menyasszonya, Kate Middleton - a világraszóló londoni esküvő óta viselt címe szerint Katalin cambridge-i hercegnő - kelt egybe, valamint 2012-ben, II. Erzsébet királynő trónra lépésének 60. évfordulóján, és 2016-ban is, az uralkodó 90. születésnapja alkalmából. A vasárnap bejelentett újabb hasonló intézkedést örömmel üdvözölte Brigid Simmonds, a Brit Sör- és Pubszövetség vezérigazgatója. Simmonds közleménye szerint a szövetség "elragadtatással" nyugtázza a kormány döntését, amely lehetővé teszi, hogy "a nemzet felelősségteljes módon emelhesse poharát Harry és Meghan tiszteletére". A szakmai szervezet vezérigazgatója szerint az intézkedés emellett jót tesz majd "a nagyszerű brit sör- és pubszektor" forgalmának is, "aminek épp ideje".