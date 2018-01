Tovább keresik a sárlavina túlélőit

Eddig húszan haltak meg a kaliforniai esőzések és földcsuszamlások miatti sárlavinákban – mondta Justin Cooper, Santa Barbara megye szóvivője. A katasztrófa sújtotta térségben változatlan intenzitással folyik a mentés és a kutatás, a tűzoltók házról házra keresik a túlélőket és közben ellenőrizik, hogy mennyire biztonságosak a megrongálódott épületek, visszatérhetnek-e majd a lakók. Montecitóban és környékén továbbra is érvényes a kötelező kiürítés, mintegy kilencezren egyelőre nem térhetnek vissza otthonaikba. Közben tart a rendkívüli viharban és a sárlavinákban keletkezett törmelékek eltakarítása, az összedőlt fákat, az elsodort és sárba ragadt autókat darukkal emelik ki. Egyelőre a völgyekben és a mélyen fekvő helyeken folyik a romok eltakarítása, a meteorológusok előrejelzései szerint ugyanis további heves esőzés várható, s az esővíz leginkább e helyeken gyűlik össze. Santa Barbara megye katasztrófa-elhárítási hivatalának vezetője, Robert Lewin azt mondta: már a következő viharra készülnek. Tönkrement az infrastruktúra jelentős része is: utcákon kettétört a betonaljzat, hidakat kellett lezárni és a 101-es országutat is meghatározatlan időre lezárták.