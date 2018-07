Több pénz a mobilitási hétre

A tavalyi összeg duplájára, 140 millió forintra emelte az Európai mobilitási hét települési rendezvényeinek támogatási keretét az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) – közölte Palkovics László tárcavezető vasárnap. A miniszter hangsúlyozta, hogy a fenntarthatóságért és közlekedésért is felelős minisztérium, az elmúlt évek eredményeire építve, kiemelten figyel a szemléletformáló tematikus hét eseményeire. A nagyobb keretösszeg hozzásegítheti a helyi önkormányzatokat ahhoz, hogy szélesebb körben és hatékonyabban vonják be a családokat a mobilitási hét rendezvényeibe szeptember 16. és 22. között. A pályázati anyagok hétfőtől érhetők el a kormányzati honlapon. Az önkormányzatok vagy önkormányzati tulajdonban álló szervezetek az egyedi támogatás igényléséhez szükséges dokumentumokat 2018. július 31-ig nyújthatják be. Az egyedi kérelmeket a beérkezés sorrendjében dolgozzák fel, az igénylők a beérkezés sorrendjében, a rendelkezésre álló forrás erejéig részesülhetnek támogatásban. A források a hagyományosan megrendezett Európai mobilitási hét és Autómentes naphoz kapcsolódó tudás-élmény alapú programok, vetélkedők, versenyek szervezésére fordíthatóak. A 2002-ben indult kampányhoz tavaly már csaknem 2500 európai önkormányzat csatlakozott. Magyarország az elmúlt években több mint 200 helyhatósággal képviseltette magát, ezzel rendszeresen a harmadik helyen végez az ötven ország versenyében, de az idei regisztráció alapján 45 bejelentkezett településsel vezeti a mezőnyt – jegyezte meg a miniszter. A minisztérium elődje Európa legnagyobb közlekedési-környezetvédelmi kampányának nemzeti koordinátoraként 2015 óta segíti vissza nem térítendő támogatással a helyi szervezők munkáját és felkészülését – mondta Palkovics László.