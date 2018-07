Terézia Mora kapja a Georg Büchner-díjat

Terézia Mora, azaz Móra Terézia német-magyar író kapja 2018-ban a Georg Büchner német irodalmi díjat – jelentették be Darmstadtban. Az 50 ezer eurós elismerés a legjelentősebb német irodalmi díj, amelyet 1951 óta oszt ki a darmstadti német nyelv- és irodalmi akadémia. Korábban Günter Grass, Heinrich Böll és Elfriede Jelinek is megkapta az elismerést.

"Regényeiben és elbeszéléseiben Terézia Mora a hazátlanoknak, a kitaszítottaknak, a kétes egzisztenciáknak szenteli figyelmét, ezzel közvetlenül, fájdalmat okozva ér korunk idegszálaihoz" – indokolta döntését a zsűri. Kíméletlenül méri fel "a nagyvárosi nomádok elveszettségét, a belső és külső idegenség szakadékait", ezt képekkel és feszültségekkel telített nyelven, szuggesztíven és erőteljesen teszi, ironikus hangsúlyokkal, finom utalásokkal, analitikus pontossággal – áll az indoklásban. Terézia Mora 1971. február 5-én született Sopronban, 1990-ben költözött Berlinbe, ahol a Humboldt Egyetemen hungarológiát és színháztudományt tanult, a Filmművészeti Főiskolán pedig forgatókönyvírói végzettséget szerzett. Első, Különös anyag című regénye 1999-ben jelent meg, megkapta érte az egyik legfontosabb német irodalmi elismerést, az Ingeborg-Bachmann-díjat. 2013-ban neki ítélték a Német Könyvdíjat A szörnyeteg című regényéért, szombaton pedig a női alkotóknak járó Roswitha irodalmi díjjal gazdagodott. Műfordítói munkássága is ismert, elsősorban Esterházy Péter kötetei révén, de fordította már Parti Nagy Lajos és Örkény István műveit is.