Szabadon engedték Robit, a vándorló medvenénit

Szabadon engedték az elmúlt két hétben az országon át kóborló medvét a szlovák-magyar határ közelében szerda éjszaka - közölte a Bükki Nemzeti Park Igazgatósága csütörtökön. A medve elengedésének helyszíneként olyan területet választottak ki a természetvédelmi szervezetek szakemberei, amely távol van a lakott településektől, tradicionális medveélőhely, ahol stabil medvepopuláció él, és a szlovákiai medveállománnyal is szerves kapcsolatban áll - írták. Az orvosi vizsgálatok megállapították, hogy a befogott medve egy vadon élő, 10 évesnél idősebb egészséges nőstény, amelynek további bocsai már nem várhatóak. A nemzeti parkok szakemberei a következő időszakban figyelik majd medve mozgását, és ha újból lakott települések közelébe kerülne, azonnal közbelépnek. Az elengedés körülményeiről azt írták, hogy este kilenc óra körül vették át a szakemberek a medvét szállító ládát közel az elengedés helyétől. A medve a szakadó esőben