Svédországba menekült a Pussy Riot két tagja

Luszine Dzsanjan és Alekszej Knedljakovszkij – a csoport kevés férfi tagjának egyike – az SVT tévében azt mondta, az elmúlt 10 hónapban Svédországban tartózkodtak fiukkal együtt.

A zenekar tagjait 2012-ben Moszkva egyik katedrálisában tartott, Vlagyimir Putyin elleni tiltakozásuk után letartóztatták. A pár részt vett egy 2014-es tiltakozásban Szocsiban, a téli olimpia idején is. A Pussy Riot nemrég jelentette meg új dalát: Putin Will Teach You to Love the Motherland. Dzsanjan ezután elveszítette állását az egyik krasznodari egyetemen, zaklatták, megfenyegették és meg is verték őt és partnerét. A pár jelenleg egy svédországi menekültközpontban tartózkodik. "Hozzászoktunk, hogy az események középpontjában vagyunk, gyakoriak voltak a kiállításmegnyitók, az utazások. Nehéz hozzászokni a békéhez és csendhez, ami itt van" – mondta Dzsanjan. Knedljakovszkij azt mondta: "sokkal rosszabbak azok a körülmények, melyek ránk várnak, ha visszatérünk Oroszországba. Itt nem kell állandóan félnünk".