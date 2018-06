Sokat bukhatnak a civilek az új EU-s adatvédelmi rendelet miatt

Több civil szervezet is arra panaszkodott, hogy korántsem egyértelmű, hogyan is kéne megfelelniük a sokat emlegetett GDPR-nak, azaz az Európai Unió új általános adatvédelmi rendeletének. A Greenpeace értelmezésében például egy webshop üzletszerzésre hivatkozva továbbra is kezelheti ügyfelei adatait, anélkül, hogy ahhoz újból hozzájárulnának, egy civil szervezet viszont nem teheti meg ezt. Ahogyan arra sincs lehetőségük a civileknek, hogy külön adatvédelmi szakértőt fogadjanak, mert horribilis árat kérnének a tanácsadásért. A TASZ álláspontja ezzel szemben az, hogy akik eddig betartották a magyar szabályokat, azoknak ezután sem kell aggódniuk.