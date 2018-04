Rendbe hozzák a nádasdladányi kastélyt

Megkezdődik a nádasdladányi Nádasdy-kastély belsejének és parkjának felújítása, az 1,712 milliárd forintos beruházás várhatóan 2020-ra lesz kész - mondta a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram végrehajtásáért felelős miniszteri biztos szerdán a kastélyban, ahol időkapszulát helyeztek el (a képen).

Virág Zsolt emlékeztetett arra, hogy a Nádasdy Alapítvány jóvoltából - a norvég alap támogatásával - az épület korábban kívülről már teljesen megújult. Ezúttal a kastélybelsőt újítják fel: helyreállítják a reprezentatív tereket, a kiállítási területet megnövelik, és interaktív elemekkel egészítik ki, valamint az emeleten gyermekfoglalkoztatókat és múzeumpedagógiai tereket alakítanak ki. Szólt arról is, hogy a 1,5 milliárdos uniós és 212 milliós hazai forrásból megvalósuló beruházás keretében a Schmidegg-szárnyat statikailag megerősítik, kávézót és ajándékboltot alakítanak ki, a kastélyparkot bejárhatóvá teszik, a kiszáradt tavat pedig helyreállítják. Utóbbin csónakázási lehetőség és távirányítós vitorlásmodellek is szolgálják majd a családok kikapcsolódását - fűzte hozzá. Virág Zsolt kiemelte, hogy az országban egyedülálló módon megőrzött Ősök csarnokába visszakerülnek az eredeti festmények és néhány reprodukció is, miközben a képeken megjelenő családtagok történetüket az alagsori virtuális élménytérben „személyesen” mesélik el a látogatóknak. A miniszteri biztos beszélt a beruházás gazdasági vetületéről is, hiszen a kastély turisztikai és kulturális célú üzemeltetése 14 új munkahelyet hoz létre, továbbá a turizmusból, filmforgatások, rendezvények és esküvők megtartásából önfenntartóvá válik a Nádasdy-kastély. Megjegyezte, hogy hazánkban már 18 felújított kastély és vár működik nyereségesen, ami korábban elképzelhetetlen volt. Vitályos Eszter, a Miniszterelnökség európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkára közölte, hogy Fejérben a nádasdladányi mellett a dégi Festetics-kastély és az iszkaszentgyörgyi Amadé-Bajzáth-Pappenheim-kastély fejlesztésére is jut 1,5-1,5 milliárd forint, míg a csókakői vár fejlesztésére 254 millió forintot fordítanak uniós forrásból. Törő Gábor (Fidesz) országgyűlési képviselő örömét adott hangot, amiért a térség turizmusának egyik kiemelkedő helyszíne a fejlesztések révén még nagyobb vonzerővel bír majd. Megemlítette, hogy TOP-forrásból, mintegy 100 millió forintból kerékpárút is épül Nádasdladányban és környékén, ami tovább fellendülést hozhat.