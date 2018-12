Petri György költő, műfordító idén töltötte volna be hetvenötödik életévét, fia, Petri Lukács Ádám ezzel az alkotással állított emléket édesapjának.

„Számunkra ez egy egészen különleges pillanat, amelyre hat éve várunk. Hiszen egy olyan könyvet mutatunk most be, amely egészen különleges a magyar szellemi életben” – mondta Tallai Gábort, a Terror Háza Múzeum programigazgatója. Tallai Gábor azt mondta: hogy egy írónak, egy művésznek egy adott nemzeti kultúrán belül mi a sorsa, az utókoron múlik – ez a kultuszteremtés. Petri kultuszának építésén még sokat kell dolgoznia az utókornak, hiszen a költő hagyatéka a 21. század számára is sok mindent kínál továbbgondolásra. „Petri György néhány nap múlva, december 22-én lenne hetvenöt éves, és immár tizennyolc éve nincs köztünk, ő is azon hányatott sorsú íróink közé tartozik, aki nemcsak hosszú évekig volt betiltva, de életművének java is csak halála után jelenik meg” – mondta Hafner Zoltán, a Kertész Imre Intézet igazgatója, a kötet szerkesztője. A költő hagyatékának egy részét az intézet kezeli, amely az elmúlt évben összegezte Petri György műveinek és a róla szóló szakirodalomnak mintegy 1700 tételt számláló bibliográfiáját, amely alapvető kézikönyve lesz minden további kutatásnak, ugyanakkor a költő számára a jövőben egy önálló honlapot is szeretnének létrehozni. Hafner azt mondta: Petri főként az 1980-90-es éveknek volt a kultikus alakja, költészete mindmáig meghatározó. A ma bemutatott kötet több szempontból is kuriózum, hiszen Petri Lukács Ádám különleges fotók segítségével idézi fel édesapja alakját, és annak hiányát. A kötet emlékmozaikokból áll össze, egészen visszanyúl a második világháborúig és a Kádár-kori művészéletig. „Felnőttként gyerekszemmel idézi fel a múltat”, éppen ezért a könyv maga is nagyon szerethető és olvasmányos, a maga nemében pedig hiánypótló – mondta. A könyvbemutatón Pál András, a Radnóti Színház színművésze és Rozs Tamás csellóművész Kezdhetek folytatódni című Petri-estjükből adtak elő részletet.