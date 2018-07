Pamplonai bikafuttatás – öten kórházban

Egy 38 éves spanyol férfi az egyik bika szarvától szenvedett szúrt combnyaki sérülést, amely azonban nem súlyos. Az orvosok szerint komolyabb a sérülése annak a 40 éves, szintén spanyol futónak, aki nyílt lábszártörést szenvedett a pamplonai bikafuttatás első napján.

Rajtuk kívül még három embert láttak el a kórházban ficammal, zúzódásokkal. Sérüléseik eséstől keletkeztek, de volt, aki a földre került és a bika rátaposott. Az idei San Fermín-ünnepség első bikafuttatásán a salamancai Puerto de San Lorenzo tenyészet 565 és 630 kiló közötti bikái vettek részt. A futamot nehezítette a kora reggeli eső, ezért a belváros macskakövei nagyon síkosak voltak, a futók és a bikák is meg-megcsúsztak. A karámtól az arénába vezető 850 méteres távot 2 perc 37 másodperc alatt tették meg. Az útvonalat már napokkal korábban gerendákból ácsolt, duplasoros fakerítésekkel zárták le. A futás alatt a külső kerítéssor tetejére bámészkodó tömeg kapaszkodott fel. Megteltek az erkélyek, balkonok is közönséggel, akik közül többen belépődíjat is fizettek a lakások tulajdonosainak azért, hogy onnan figyelhessék az eseményt. A város védőszentjének ünnepén összesen nyolc egymást követő reggelen rendeznek bikafuttatást.