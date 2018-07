Ötszáz év tengerjárás, kalmárkodás és háborúzás

A városban négy császár volt, a vak Izsák, IV. Alexiosz Angelosz, V. Alexiosz, a Dússzemöldökű és Kannavosz. Még az egyébként is kusza és fondorlatos bizánci politika ritka pillanata volt ez, és nem tartott sokáig. A Dússzemöldökű kivégeztette Kannavoszt, IV. Alexioszt börtönbe vetette, Izsák pedig vagy a megrázkódtatásba halt bele, vagy megfojtották.

Az 1204-es konstantinápolyi válságot az ostrom idézte elő, a keresztesek ostroma. A Szentföld fölszabadítására indultak, ám előtte még tettek egy kitérőt, hogy a bizánci trónra ültessék az aspiránst, aki pénzt ígért nekik, ellátmányt, katonákat és támaszpontot, illetve azt, hogy behódol a római pápának. A kereszteseknek ezek közül szinte mindenre szükségük volt, leginkább pénzre, hogy kifizessék a szentföldi büntetőexpedíciójuk alvállakozóit, a velenceieket. A velenceiek persze tudták, hogy kockázatos ügyletbe fogtak. A kalmárköztársaság urai készek voltak harcolni – némi rosszindulattal, igazságtalanul azt mondhatnánk: az utolsó flamand és francia keresztes lovagig –, hogy kiadásaik megtérüljenek. Valamint azért, hogy még jobb kereskedelmi pozíciókat szerezzenek. Roger Crowley magyarul most megjelent kötete a velenceiekről és birodalmukról szól. Arról, hogy emelkedett fel az itáliai köztársaság, hogyan hajtotta igájába a Földközi-tenger térségét, hogyan küzdött a Fekete-tenger meghódításáért. Ismét kiderül, oktalanság azt hinni, hogy a globalizáció valami modern, a 20. században kezdődő folyamat lenne. Velence története is a globalizációról szólt. Szabadkereskedelem és kereskedelmi háborúk, vámok, embargók, monopólium: a köztársaságnak a terjeszkedés hozta meg a vagyont és a hatalmat, a háborúi pedig, ha nem a terjeszkedést, akkor a kiváltságok megtartását szolgálták. Velence hadtörténeti múltja máig él, hogy mást ne mondjunk, a hadsereg kétéltű hadviselésre specializálódott ezrede a Lagunari Serenissima, a haditengerészet tengerészgyalogos dandárja pedig Szent Márk nevét viseli.