Orwell levelén megtalálták a tuberkulózis kórokozóját

George Orwell valószínűleg a spanyol polgárháborúban, egy kórházban kapta el a tuberkulózist – derült ki egy friss kutatásból. Az eddig is ismert volt, hogy a tbc okozta erős vérzés okozta az író halálát 1950 januárjában, azt azonban mindeddig nem tudták megállapítani, hogy az 1984 és az Állatfarm szerzője hol fertőződött meg. Gyerekkorától gond volt a tüdejével és világéletében sokat betegeskedett, de közrejátszott az is, hogy élete mindössze 46 éve alatt Orwell sokat utazott, például rendőrként állomásozott Burmában is. Új tesztekkel viszont sikerült megállapítani: a tuberkulózis kórokozójának legvalószínűbb forrása egy spanyol kórház volt, ahová nyaksebesüléssel egy orvlövész golyója juttatta – ismertette az író egyik levelén elvégzett vizsgálatok eredményét a The Times. A baktérium nyomait egy olyan levélen találták meg, amelyet Orwell 1937 júliusában, Spanyolországból való hazatérését követően írt. Az író a kommunisták oldalán harcolt az 1936 és 1939 közötti polgárháborúban. Az oroszországi állami irodalmi és művészeti levéltárban őrzött levél egyúttal az első ismert jele Orwell betegségének, amelyet csak 10 évvel később, 1947 decemberében diagnosztizáltak nála. A kutatást vezető Gleb Zilberstein, aki korábban a drámaíró Anton Csehov által viselt ingen is talált tuberkulózis baktériumot, azt mondta, hogy a polgárháború idején rendkívül rosszak voltak a higiéniás körülmények a spanyol kórházakban. "Ez volt a 20. században az utolsó háború, amelyben nem használtak penicillint." Többen haltak meg fertőzésekben, mint sebesüléseik miatt. Zilberstein legvalószínűbbnek azt tartja, hogy Orwell a kezelésekor kapta meg a kórt, de az is lehetséges, hogy fertőzött étellel jutott a szervezetébe. A levél címzettje Szergej Dinamov, a Külföldi irodalom szovjet lap szerkesztője volt, akit a belügyi népbiztosság, az NKVD nem sokkal az után kivégzett, hogy kézhez kapta a levelet. Azt nem tudni, hogy az Orwell-lel ápolt kapcsolata közrejátszott-e ebben.