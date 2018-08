Önvezető taxit tesztelnek Japánban

Kísérleti jelleggel elindult az első önvezető taxiszolgáltatás Tokióban. A 2020-as nyári olimpián és a paralimpián már teljes üzemmel szeretnék működtetni a rendszert. A szeptember 8-ig tartó próba alatt fizető utasokat is szállít.

A ZMP autonóm technológiát fejlesztő cég és a Hinomaru Kocu taxivállalat egy érzékelőkkel és más automata technológiával felszerelt mikrobuszt állított forgalomba a tokiói Otemacsi és Roppongi negyed között. A taxi egyedül indul, áll meg és kanyarodik, de még sofőrje is van. Az utasok egy telefonos alkalmazáson keresztül fizetnek, egy útra 1500 jent (3800 forint). Az önvezető taxikkal a japán főváros súlyos taxisofőr- és taxihiányát szeretnék kiváltani. Erre a szolgáltatásra a szintén munkaerőgondokkal küzdő vidéken is nagy lenne a kereslet.