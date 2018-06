Öngyilkos lett Anthony Bourdain

Holtan találták egy strasbourgi szállodában Anthony Bourdain sztárséfet, televíziós műsorvezetőt. A CNN közleménye szerint a 61 éves Anthony Bourdain öngyilkos lett. A séf a CNN gasztronómiai sorozata, a Nem séfnek való vidék házigazdája volt. A sorozathoz három éve Budapesten is forgatott egy epizódot.

A tévécsatorna közleményben búcsúzott "a baráttól és kollégától". Azt írták, hogy "a nagyszerű kalandok, új barátok, jó ételek és italok, valamint a világ érdekes történetei iránti szeretete tették páratlan mesélővé" – írja a The Daily Telegraph. Anthony Bourdainnek több bestsellere is megjelent. Házigazdája volt a Food Network A bolygó amerikai, valamint a Travel Channel Anthony Bourdain – fenntartások nélkül Emmy-díjas műsorának is – írja a The Hollywood Reporter. Bourdain a héten a második amerikai híresség volt, aki önkezével vetett véget életének. Az 55 éves Kate Spade divattervezőt kedden találták holtan New York-i otthonában. A statisztika szerint 1999 és 2016 között minden amerikai államban nőtt az öngyilkosságok száma.

Ha úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06 80 820 111 telefonszámot!