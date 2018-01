Nyugaton is bíztak a Kárpátok cipészinasból kinőtt géniuszában

Nicolae Ceausescu az Olt megyei Scornicestiben született. Az tízezres városkát szocialista mintatelepüléssé akarta változtatni, 1988-ban várossá nyilváníttatta, a ledózerolt parasztházak helyébe kockaházakat építtetett, egyedül szülőházát hagyták épen.

Tizenegy évesen, cipészinasként került Bukarestbe, és bekapcsolódott a munkásmozgalomba. A kommunista ifjúsági szervezet egyik vezetőjeként 1936-ban, majd 1940-ben is bebörtönözték. A rács mögött kezdődött politikai karrierje is. Cellatársa volt ugyanis Gheorghe Gheorghiu-Dej (a második világháború után Románia teljhatalmú irányítója), aki szárnyai alá vette, megismertette a marxista-leninista eszmékkel és a párt vezetőivel. Ceausescu 1944-től a szokványos pártkarriert futotta be: egyre feljebb jutott az ifjúkommunista szövetségben, majd a bukaresti pártbizottság tagja, országgyűlési képviselő, védelmi miniszterhelyettes lett, tábornoki rangot kapott. Gheorghiu-Dej 1952-ben a rivális frakciókkal, főként a moszkovitákkal való leszámolás után juttatta be a Központi Bizottságba pártfogoltját, aki két évvel később a Politikai Bizottság tagja, a rendszer második embere lett. Ceausescu 1965-ben, Gheorghiu-Dej halála után megszerezte a párt vezetését, 1967-től az Államtanács elnöke, 1969-től a hadsereg főparancsnoka is volt. Hatalmát 1974-ben tovább erősítette a testére szabott államfői tisztséggel, a hivatalos fotók ezután jogarral a kezében ábrázolták. A Conducator, azaz a Vezér, a Kárpátok géniusza alakja köré személyi kultusz fonódott, versek, képek, filmek magasztalták. A hivatalos kultusznak felesége, Elena is a részévé vált, aki a hierarchiában is közvetlenül férje után következett, s jóllehet csak laboratóriumi asszisztens volt, akadémikusnak és a kémiai tudományok kandidátusának is megtették. Ceausescut kezdetben odahaza és többé-kevésbé Nyugaton is népszerűvé tette a többi szocialista országénál önállóbb, különutas, nacionalista politikája. A Szovjetunió a két ország egyezsége alapján már 1958-ban kivonta csapatait, Románia ezután igyekezett növelni nemzetközi súlyát, mozgásterét. A hatvanas években szinte névlegessé csökkentette a katonai szerepvállalást a Varsói Szerződésben, majd 1968-ban nyíltan helytelenítette Csehszlovákia katonai megszállását, elítélte Afganisztán szovjet katonai megszállását is. 1984-ben elküldte sportolóit a Los Angeles-i olimpiára, amelyet a többi szocialista ország bojkottált. A Nyugat hosszú ideig illúziókat táplált, az Európai Közösség a szocialista tábor országai közül 1974-ben egyedül Romániával kötött kereskedelmi megállapodást.