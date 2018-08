New Yorkba készül az Opera

A tematikus évadban olyan darabokat fognak bemutatni, amelyek mélységében foglalkoznak a kereszténységgel. Nem csupán bibliai történetek ihlette primer művek tartoznak ebbe a körbe, hanem a kereszténységet éltető vagy vele egyúttal vitázó darabok is, mint Wagner Tannhäusere – mondta Ókovács Szilveszter. A főigazgató szerint az évadot 2020 májusában egy szintén keresztény tematikájú fesztivál zárja majd, megágyazva az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusnak, amelyet Budapesten rendeznek 2020 szeptemberében.

Egy éve kezdődött az Operaház felújítása és korszerűsítése. A tervek szerint az Andrássy úti épület hivatalosan 2019 őszén nyílhat meg ismét, ám már májusban szeretnék ott rendezni a mostani évadot záró májusi Puccini-operafesztivált – mondta Ókovács. Az Eiffel Műhelyházat várhatóan 2019 januárjától szakaszosan adják át. A Kőbányai úti egykori vasúti szerelőcsarnokban 401 fős színházterem, próbatermek, raktárak, műhelyek és relaxációs helyiségek is épülnek. Az épület jelenleg a szerkezetkész állapot felé halad. A főigazgató szerint időszerű lenne az Erkel Színház széleskörű felújítása is. Az épületet egy 2012-es kormánydöntés értelmében csupán öt évre újították fel összesen 1,7 milliárd forintból. Az ötéves ciklus idén novemberben jár le. "Szeretném, ha nem is 2018-ban, de 2020 végén leállhatna az Erkel Színház, majd két év múlva, 2022 decemberében, a színház 111. évfordulóján újra kinyithatna" – mondta Ókovács. Az Erkel Színház Magyarország legnagyobb színházépülete, felújítására indokolt lenne mintegy 30 milliárd forintot költeni, hiszen a kisebb vidéki színházakat is 10-15 milliárd forint körüli összegekért korszerűsítik, az Erkel pedig 50 éve esett át nagyobb fejlesztésen. A felújítás elsősorban a színpadot és a mögötte álló épületrészeket érintené, ugyanis az Operaházéval méretben és minőségben is kompatibilis, gépesített színpadra lenne szükség, légkondicionálás mellett. Jelenleg sok előadást azért nem tudnak játszani az Erkel Színházban, mert egyszerűen nem férnek el a színpadon, nagyon hiányzik a korszerű színpad technológia is – mondta. A felújított Erkel Színház nem csupán évi 150 opera- és balettelőadásra lenne alkalmas, de koncertteremként és musicalszínházként is működhetne a szabad hetekben. Az Opera őszi turnéiról azt mondta, október 30. és november 11. között New Yorkban, a Lincoln Center részét képező David H. Koch Theaterben mutatkozik be hat produkció 14 előadásával az Opera és az intézmény tánctársulata, a Magyar Nemzeti Balett. "Soha nem fordult még elő az, hogy az Opera társulata teljes értékű előadásokat tartson New Yorkban. A Lincoln Centerben szerepelni a világ valamennyi intézménye számára hatalmas lehetőség" – mondta a főigazgató. Erkel Ferenc halálának 125. évfordulóján először szólal meg Amerikában a magyar operairodalom ikonikus darabja, a Bánk bán, Vidnyánszky Attila rendezésében és Molnár Levente címszereplésével. Ősszel folytatódik a Gördülő Opera kezdeményezés is, augusztus 31. és szeptember 9. között nyolc székelyföldi városba viszik el Donizetti Szerelemi bájital című vígoperáját magyar nyelven. A turnén egy különleges, erre a célra készített kamion látja el a színpad szerepét. A 2018/2019-es Puccuni Itáliája címet viselő évad részeként szeptember 14. és 20. között hat olasz várost keres fel a társulat, köztük Luccát, az olasz operaszerző szülővárosát. A turnén Szálinger Balázs külön erre az alkalomra írt Krizantémok, avagy Liú halála című, zenei illusztrációkban gazdag életrajzi drámáját mutatják be az olasz közönségnek. Szeptember végén zajlik az Opera V4-es turnéja is, amelyen Kodály Székely fonóját és Janácek Jenufáját játsszák Prágában, Pozsonyban és Varsóban. Az előadásokon magyar, lengyel, szlovák és cseh művészek is fellépnek, hogy a hangsúly egymás kultúrájának megismerése mellett annak előadásán, átélésén is ott lehessen – mondta a főigazgató.