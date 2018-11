Nem repülhet a főpilóta

A légiközlekedési hatóság három évre felfüggesztette az Air India műveleti igazgatójának, a cég egyik vezető pilótájának repülési engedélyét, mert kétszer is megbukott az alkoholteszten repülés előtt. Arvind Katpaliát a London-Újdelhi járat indulása előtt szondáztatták meg vasárnap. A pilóta vitatja az alkoholszonda által mutatott eredményt, azt állítja, hogy nem ivott, és a veszteséges cég belső viszályainak áldozata. A pilóta szerint kétszer fújatták meg vele a szondát 20 percen belül, és a második teszt eredménye magasabb lett, mint az elsőé. Katpaliát tavaly három hónapra felfüggesztették, mert állítólag nem volt hajlandó megfújni a szondát. "Délután fél kettő volt, csak egy istenverte elvetemült alkoholista szokott lerészegedni délután fél kettőig" – mondta. "Meg fogom támadni a döntést." A pilóta szerint az Air Indiánál mindenki mindenkivel háborúzik, és ő is célponttá vált. Tavaly augusztusban az Air India pilótáit képviselő egyik szakszervezet panaszt nyújtott be Katpalia ellen a bíróságon, azt követelve, hogy határozottan lépjenek fel ellene a kihagyott alkoholtesztek és a viselkedésbeli problémák miatt.