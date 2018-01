Nem ő fedezte fel a sütőport, de mesésen meggazdagodott rajta

August Oetker 1862. január 6-án született Obernkirchenben. Gyógyszerésznek tanult, 1891-ben Bielefeldben nyitott patikát. Két év múlva kezdte forgalmazni az általa kifejlesztett sütőport Backin néven, a vevők a kis csomaghoz ingyenes receptet is kaptak. A feltaláló nem kis önbizalomról tanúságot téve garantálta, hogy a háziasszonyok nem fognak elrontani süteményt, "A minőség a legjobb recept" mottót a cég ma is alkalmazza.

August Oetker 1862. január 6-án született Obernkirchenben. Gyógyszerésznek tanult, 1891-ben Bielefeldben nyitott patikát. Két év múlva kezdte forgalmazni az általa kifejlesztett sütőport Backin néven, a vevők a kis csomaghoz ingyenes receptet is kaptak. A feltaláló nem kis önbizalomról tanúságot téve garantálta, hogy a háziasszonyok nem fognak elrontani süteményt, "A minőség a legjobb recept" mottót a cég ma is alkalmazza. A sütőpornak köszönhetően lesz a tészta – ha jól el van dolgozva – laza, és megnő a sütemények térfogata. Vegyi összetételét tekintve nátrium-hidrokarbonátot és a foszforsav savanyú sóját vagy dinátrium-dihidrogén-difoszfátot tartalmaz, ezek szabályozzák a sütéskor a vegyület elbomlásakor keletkező szén-dioxid gyors vagy lassú felszabadulását. Az Oetker-sütőpornak durván egyharmada nátrium-hidrokarbonát, a recept lényegében a mai napig változatlan. Az igazsághoz tartozik, hogy a sütőport már korábban felfedezte a német Justus von Liebig, de ő a nagyüzemi gyártókat célozta meg, míg Oetker a háztartásoknak kínálta termékét. Mivel reklamáció nem vagy csak elvétve érkezett, a szerény patika komoly üzemnek adta át helyét. 1906-ra már évente 50 millió, az első világháború után odahaza és külföldön 300 millió zacskó fogyott a logóval ellátott, szabadalmazott sütőporból. Az Oetker-csoport receptkönyveket adott ki, hirdetéseket jelentetett meg a lapokban, és még a csomagolásra is recepteket nyomtattak.

August Oetker 1918 januárjában halt meg, és mivel fia elesett az első világháborúban, az irányítást az özvegy új férje vette át. A cég élére a második világháború végén, 1944-ben került az alapító unokája, Rudolf August Oetker, miután egy légitámadásban mostohaapja, anyja és két féltestvére is életét vesztette. Vezetésével a vállalatcsoport Európában és Amerikában is terjeszkedett, sörfőzdéket, szállodákat, bankokat vásárolt, de hírnevét továbbra is a minőségi élelmiszereknek köszönhette. A világ negyven országában jelenlévő Oetker-cégcsoport forgalmaz sütőport, pudingport, zselatint, jégkrémet, mélyhűtött pizzát, süteményport, hűtött kész süteményt, de övé a Radeberger sörgyár és több szálloda is.

A magyarországi Oetker-cég a második világháború után jóvátételként szovjet tulajdonba került, majd a márka eltűnt a hazai piacról. A Budapesti Sütőpor Vállalat néven működő gyárnak már semmi köze nem volt a német anyavállalathoz, csak a hetvenes évektől, licenc alapján kezdődött újra a sütőpor és a vanillincukor gyártása. A Dr. Oetker Magyarország Élelmiszer Kft. 1992-ben alakult meg, 1995-ben Jánossomorján építettek új gyárat.

A ma is családi vállalkozásként működő, bielefeldi központú cégcsoport élén 2010 óta Richard Oetker áll. A forgalom mára túllépte a tízmilliárd eurót, az Oetker család vagyonát mintegy nyolcmilliárd euróra becsülik.